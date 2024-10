Oasport.it - WTA Jiujiang 2024, risultati 28 ottobre: agli ottavi Marie Bouzkova, eliminata Petra Martic

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si è aperto il primo turno degli Jiangxi Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 scattato a, in Cina: sul cemento outdoor asiatico quest’oggi non sono scese in campo tenniste italiane, mentre è atteso per domani l’esordio di Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. La cecaBouzková, numero 1 del seeding, piega la filippina Alexandra Eala con lo score di 7-5 7-6 (4), mentre la russa Elena Pridankina regola la tedesca Ella Seidel con il punteggio di 6-3 7-6 (6), infine la testa di serie numero 5, la russa Kamilla Rakhimova, supera in tre set la croataMarti? per 6-1 4-6 7-5. La numero 4 del tabellone, la spagnola Jéssica Bouzas Maneiro, batte la kazaka Zarina Diyas con lo score di 6-4 6-2, mentre la ceca Linda Fruhvirtová regola Kathinka von Deichmann, rappresentante del Liechtenstein, con il punteggio di 6-0 7-5.