Volkswagen vuole chiudere almeno tre fabbriche in Germania

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha intenzione ditrein. È quanto ha reso noto la presidente del Consiglio di fabbrica Daniela Cavallo durante un evento informativo per i lavoratori a Wolfsburg. La stessa ha aggiunto che nessuno stabilimento è al sicuro e che tutti i siti saranno ridimensionati. Particolarmente a rischio sarebbe la sede di Osnabrueck, che di recente ha perso una commessa sperata da Porsche. Inil gruppo ha 120 mila dipendenti in 10 stabilimenti (sei in Bassa Sassonia, tre in Sassonia e uno in Assia). Nei suoi 87 anni di storia non ne ha mai chiuso uno. Per ora l’azienda non ha rilasciato alcun commento ma potrebbe farlo mercoledì 30 ottobre, quando è previsto un incontro con il sindacato metalmeccanico IgMetall per il rinnovo del contratto. Daniela Cavallo (Imagoeconomica).