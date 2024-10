Liberoquotidiano.it - Una nuova prospettiva per il mercato online, il parere di Francesco Battista

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quella diè la storia di un imprenditore che ha trasformato la sua vita e la sua carriera professionale grazie a un sistema simile a quello utilizzato da alcune grosse multinazionali. Grazie all'intermediazione di serviziè riuscito ad aiutare le attività tradizionali a costruire una solida presenza social per aumentare la loro visibilità e prosperare in un mondo sempre più avanguardistico. “Io connetto le attività tradizionali che hanno bisogno di un determinato servizio, con dei professionisti del web che hanno le competenze tecniche necessarie per erogare e soddisfare la richiesta”-spiegariguardo al suo lavoro. Continua l'imprenditore: “Queste richieste riesco ad intercettarle grazie ad uno strumento creato appositamente per individuare i servizi richiesti dalle attività.