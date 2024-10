Thesocialpost.it - Scontro tra le due protagoniste di Temptation Island: “A letto con 4 fidanzati, ecco le iniziali”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Su Instagram è scoppiato unotra Maika Randazzo e Alessia Pascarella, entrambe ex partecipanti di. Il disaccordo è nato a seguito delle dichiarazioni di Lino Giuliano, ex compagno di Alessia, che avrebbe definito il flirt con Maika come un errore, rivelando il desiderio di riconquistare Alessia. Maika ha reagito con il commento ironico “Il più pulito ha la rogna”, scatenando la risposta di Alessia, che l’ha accusata di aver avuto relazioni con quattrodel reality.Leggi anche:, l’autrice Raffaella Mennoia vuota il sacco: “Alcune coppie sono fake” Alessia, senza menzionarla direttamente, ha utilizzato le Instagram stories per lanciare l’accusa, specificando che Maika avrebbe avuto flirt con tre partecipanti della prima edizione 2024 e uno della seconda.