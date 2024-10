Anteprima24.it - Piana del Sele, immigrazione clandestina: soldi per ottenere il permesso di soggiorno, blitz dei carabinieri

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn data odierna, ufficiali di PG in servizio presso la Compagniadi Eboli, coadiuvati da personale del Comando Provinciale di Salerno nonché delle Compagniedi Padova, Montella e Torre del Greco, hanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 16 persone di cui all’allegato elenco e precisamente 2 sottoposti alla custodia in carcere, 11 alla custodia domiciliare e 3 all’obbligo di dimora; ai predetti risultano contestati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia die falsi nonché di devastazione, incendio nonché di ulteriori reati in danno di compagnie ...