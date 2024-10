Tpi.it - Perché Vinicius e il Real Madrid hanno boicottato la cerimonia del Pallone d’Oro 2024? La situazione

(Di lunedì 28 ottobre 2024)e ilassenti alladel? Cosa è successoe illadelin programma stasera, 28 ottobre? Il campione brasiliano e la delegazione del suo club, il più titolato al mondo,deciso di non partire alla volta di Parigi (sede della) dopo una fuga di notizie che vedrebbe come vincitore del premio il centrocampista del Manchester City, Rodri. Nientedunque per, inizialmente considerato tra i favoriti per la consegna del trofeo. Una forma di boicottaggio che trova sponda anche nelle ricostruzioni dei media spagnoli che raccontano del nervosismo e dello sdegno del club madrileno nei confronti dell’organizzazione.