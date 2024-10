Thesocialpost.it - Le vite degli altri: nessuno intercetta tanto (e tanto male) quanto gli italiani

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel famoso film di Donnersmack che vinse l’oscar nel 2007, Le, l’agenzia che spiava tutto e tutti era almeno la mitica Stasi, la polizia politica della DDR di Honecker, quello che baciava in bocca Breznev. In Italia abbiamo spioni di provincia, fatti in casa, che da un terminale della Dia, di una banca, di una improbabile società dal nome, Equalize, copiato da un film con Denzel Washington, spiano tutto e tutti, i personaggi sensibili di più, ma non solo loro. Quello che impressiona di questa vicenda di hacker al gorgonzola sono due dati. Il primo è che gli apparati di sicurezza della Repubblica sono un colapasta. La seconda è il numero stroboscopico delle esplorazioni di dati supersensibili.