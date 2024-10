La Corrida, Amadeus teme flop ascolti e registra puntata zero: retroscena (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il ritorno de La Corrida in TV, previsto sul canale NOVE con Amadeus alla conduzione, si preannuncia come una delle sfide più complesse nella carriera del presentatore e per il gruppo Discovery. Dopo il deludente risultato di Suzuki Music Party e l'incertezza ancora palpabile attorno a Chissà Chi È, Amadeus si trova nuovamente sotto i riflettori con un programma che, pur essendo un classico della TV italiana, sembra portare con sé numerosi interrogativi. Il conduttore ravennate si prepara infatti a condurre una puntata zero de La Corrida a porte chiuse, prevista il 31 ottobre che non andrà in onda. La Corrida a porte chiuse: Amadeus fa test per non commettere errori La decisione di registrare una puntata 'fantasma' sta già generando polemiche tra gli addetti ai lavori. Tvpertutti.it - La Corrida, Amadeus teme flop ascolti e registra puntata zero: retroscena Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il ritorno de Lain TV, previsto sul canale NOVE conalla conduzione, si preannuncia come una delle sfide più complesse nella carriera del presentatore e per il gruppo Discovery. Dopo il deludente risultato di Suzuki Music Party e l'incertezza ancora palpabile attorno a Chissà Chi È,si trova nuovamente sotto i riflettori con un programma che, pur essendo un classico della TV italiana, sembra portare con sé numerosi interrogativi. Il conduttore ravennate si prepara infatti a condurre unade Laa porte chiuse, prevista il 31 ottobre che non andrà in onda. Laa porte chiuse:fa test per non commettere errori La decisione dire una'fantasma' sta già generando polemiche tra gli addetti ai lavori.

