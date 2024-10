Dopo le passerelle istituzionali Ardea torna preda della microcriminalità

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Furti, rapine, colpi di pistola, spaccio: da tempoè tetro di fatti delittuosi che aumentano la percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Eppure, telecamere e strumenti di videosorveglianza ci sono, quindi la città potrebbe diventare più sicura. Ma un miglioramentosituazione potrebbe avvenire anche con un potenziamento di uomini e mezzi delle forze di Polizia e con maggiori controlli nelle aree più colpite da questi episodi. Non servono le, se poi rimane l’ondata di. Le telecamere ci sono ma non sono in funzione “Perché le telecamere non sono in funzione?“, è questa la domanda che “tormenta” i cittadini. “Come mai non viene ancora potenziato il sistema di videosorveglianza?”, si domandano ancora. Installate al tempovecchia Amministrazione, ad oggi non vengono attivate.