Classifica Atp Race 2024 aggiornata | in palio otto posti per le Atp Finals di Torino

La Classifica della Race per Torino 2024 aggiornata settimana per settimana. Come ogni anno con il trascorrere dei mesi si infiamma la corsa verso le Finals di fine stagione. A novembre della passata stagione Novak Djokovic riuscì ad avere la meglio sull'idolo di casa Jannik Sinner. Quest'anno chi saranno, invece, gli otto che si presenteranno a Torino? Lo scopriremo nel corso di questo 2024, con il campione altoatesino che grazie al suo formidabile inizio inizio d'annata è pressoché sicuro di essere presente anche quest'anno nel capoluogo torinese. Classifica UFFICIALE ATP Race (aggiornata al 28 ottobre 2024) 1. Jannik Sinner (ITA) 10330 (QUALIFICATO)2. Carlos Alcaraz (ESP) 6710 (QUALIFICATO) 3. Alexander Zverev (GER) 6315 (QUALIFICATO) 4. Daniil Medvedev (RUS) 4820 (QUALIFICATO) 5. Taylor Fritz (USA) 4290 6. Novak Djokovic (SRB) 3910 7. Casper Ruud (NOR) 3845 8.

