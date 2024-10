Avanzata record dei russi in Ucraina a ottobre (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel mese di ottobre l'esercito russo è avanzato in Ucraina di 478 km quadrati, segnando un record da marzo 2022, quando l'invasione era da poco cominciata. E' quanto emerge da un'analisi dell'Afp sulla base di dati dell'Institute for the Study of War (Isw). Quotidiano.net - Avanzata record dei russi in Ucraina a ottobre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel mese dil'esercito russo è avanzato indi 478 km quadrati, segnando unda marzo 2022, quando l'invasione era da poco cominciata. E' quanto emerge da un'analisi dell'Afp sulla base di dati dell'Institute for the Study of War (Isw).

