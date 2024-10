Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Le Leggi Del Cuore, Puntate Colombiane: Nicolas E Maria Si Sposano!

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Ledelhanno una grande sintonia come colleghi ed in seguito i due intraprendono anche una relazione. La coppia arriva anche alle nozze! Ledelè la nuova soap opera colombiana di Rai 2. Al centro dell’attenzione ci sono Pablo e Julia, i due protagonisti, ma grande importanza hanno anche gli altri avvocati dello studio legale. In particolare,del Pilar saranno protagonisti quando decideranno di sposarsi dopo diverse difficoltà .Ledelsi innamorano ma lei è sposata! Ledelè la nuova soap opera in onda su Rai 2. Al centro delle vicende c’è uno studio legale che si occupa di separazioni e divorzi, e che deve quindi intervenire nelle situazioni delicate che portano alla fine di amori e famiglie.