Real Madrid: il Real Madrid condanna gli insulti razzisti contro Lamine Yamal e annuncia "misure disciplinari e giudiziarie"

2024-10-27 11:24:25

Il web è in subbuglio: Lui Real Madrid ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha deciso "condannare apertamente" gli insulti che alcuni tifosi del club bianco hanno rivolto al calciatore del FC Barcelona, ??Lamine Yamal, durante El Clásico. Il Real Madrid ha aperto un'indagine per individuare e identificare gli autori di questi insulti deplorevoli e spregevoli.

