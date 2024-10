.com - Prima Categoria / La Filottranese torna al successo: 2-1 allo Staffolo

(Di domenica 27 ottobre 2024) La squadra di Strappini segna due gol in 3 minuti con gli esperti Storani e Coppari, inutile il 2-1 di Giorgetti per evitare la quarta sconfitta in sei gare degli staffolani FILOTTRANO, 27 ottobre 2024 – Laalla vittoria. Al “San Giobbe”, infatti, la squadra di Marco Strappini vince 2-1 contro lonella sesta giornata del girone B di. I girossi di Ceccaci restano al 15° e ultimo posto, ancora a secco di vittorie dopo 6 giornate: 2 pareggi e 4 sconfitte il bilancio per una formazione che ci aveva abituato all’alta classifica fino a due annate fa. Dopo un primo tempo bloccato, finito 0-0, la “Nese” trova l’uno-due vincente a inizio ripresa:Storani in girata al 50?, poi Coppari con il destro a incrociare al 53? piazzano il 2-0 biancorosso.