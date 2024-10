Nuovi controlli interforze in città: sanzionati due minimarket (Di domenica 27 ottobre 2024) LECCE – Proseguono i controlli interforze a Lecce, organizzati dal questore ed eseguiti dal personale della Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di finanza.Le attenzioni delle forze dell’ordine si sono concentrate, nel pomeriggio di ieri, in particolare, su via Leuca e via Lecceprima.it - Nuovi controlli interforze in città: sanzionati due minimarket Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 27 ottobre 2024) LECCE – Proseguono ia Lecce, organizzati dal questore ed eseguiti dal personale della Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e guardia di finanza.Le attenzioni delle forze dell’ordine si sono concentrate, nel pomeriggio di ieri, in particolare, su via Leuca e via

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prevenzione e sicurezza, controlli interforze in città e a Desenzano - Identificate 210 persone a Brescia e 105 su Garda, controllate rispettivamente 10 e 5 attività commerciali Giovedì sera si sono svolti contemporaneamente due servizi interforze ad «alto impatto» sia i ... (brescia.corriere.it)

Lecce, pattuglione straordinario interforze: controlli a tappeto in città - In zona Stazione e vie limitrofe, nel Centro Storico e in Piazza Mazzini servizi di contrasto del traffico di stupefacenti, dei reati contro la persona e il patrimonio, del commercio abusivo e dell’im ... (leccesette.it)

Città al setaccio, controlli interforze tra stazione e nelle vie della movida - LECCE - Controlli a tappeto tra la stazione, il centro storico e piazza Mazzini. Si è svolto nella serata di ieri 25 ottobre un servizio interforze di ... (corrieresalentino.it)

Azione interforze in città, controlli a tappeto di polizia e carabinieri in tutto il territorio - L’operazione ha già portato a controlli serrati in diverse zone della città e si prevede che proseguirà nelle prossime ore con ulteriori sviluppi. (marsicalive.it)