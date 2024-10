Gaeta.it - Ladispoli si prepara ad ospitare il prestigioso trofeo di marcia “Fulvio Villa” il 27 ottobre

(Di domenica 27 ottobre 2024) La città di Ladispoli è tornata a far parlare di sé nel panorama atletico nazionale, grazie all'assegnazione del trofeo "Fulvio Villa" da parte della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il 27 ottobre, Piazza dei Caduti diventerà il palcoscenico di un'importante competizione dedicata alla marcia, una disciplina che, per la sua complessità tecnica, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori atleti olimpionici italiani. Questo evento non solo esalta l'abilità degli atleti, ma rappresenta anche un'importante opportunità per la città di Ladispoli di ribadire il proprio impegno nello sport e nella promozione di eventi di grande rilevanza. La marcia: una disciplina d'eccellenza La marcia è una disciplina che richiede non solo resistenza fisica ma anche una notevole tecnica.