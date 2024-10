Fondi sicurezza dopo il maltempo. Massignano al lavoro sulle strade (Di domenica 27 ottobre 2024) Il comune di Massignano è risultato vincitore del bando regionale per la sicurezza stradale ed ha ottenuto un contributo di 167mila euro per la messa in sicurezza del tratto di strada di Contrada Fontane, franato a seguito delle piogge del maggio/giugno dell’anno scorso. "Un articolato e complesso lavoro fatto di indagini geologiche preliminari e un dettagliato progetto, valido e pienamente rispondente ai criteri del bando, ci hanno consentito di prevalere sui molti Comuni partecipanti – afferma con soddisfazione il sindaco Massimo Romani – Un grande risultato che ci permetterà di ripristinare al più presto la piena viabilità su un tratto di strada importante per il nostro territorio". Venerdì a Pedaso vi è stato l’incontro con l’Assessore alle infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli per la presentazione dei progetti comunali ammessi a finanziamento. Ilrestodelcarlino.it - Fondi sicurezza dopo il maltempo. Massignano al lavoro sulle strade Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il comune diè risultato vincitore del bando regionale per lastradale ed ha ottenuto un contributo di 167mila euro per la messa indel tratto di strada di Contrada Fontane, franato a seguito delle piogge del maggio/giugno dell’anno scorso. "Un articolato e complessofatto di indagini geologiche preliminari e un dettagliato progetto, valido e pienamente rispondente ai criteri del bando, ci hanno consentito di prevalere sui molti Comuni partecipanti – afferma con soddisfazione il sindaco Massimo Romani – Un grande risultato che ci permetterà di ripristinare al più presto la piena viabilità su un tratto di strada importante per il nostro territorio". Venerdì a Pedaso vi è stato l’incontro con l’Assessore alle infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli per la presentazione dei progetti comunali ammessi a finanziamento.

