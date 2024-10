Tutto.tv - Dove vedere la partita tra Inter e Juventus in TV e streaming

(Di domenica 27 ottobre 2024)è l’incontro valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, stagione 2024-2025. Di seguito trovate tutte le informazioni susu DAZN e Sky.Latrasarà trasmessa in esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky il giorno 27 ottobre alle ore 18:00. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora. Disdici quando vuoiin TV Perin TV con DAZN hai bisogno di Android TV o Apple TV, oppure di un Smart TV Sony, Samsung, Panasonic, Lg e Hisense. Tra i dispositivi supportati dall’app DAZN figurano anche Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.