Anti occhiaie o illuminante. Ma anche detox o anti age. I trattamenti dell’esclusiva Boutique SPA “La Serra” (Di domenica 27 ottobre 2024) I trattamenti spa del Grand Hotel Excelsior Vittoria per un weekend rilassante Le giornate passate al mare e il sole caldo dell’estate sono ormai un lontano ricordo e, con l’arrivo dell’autunno e della frenesia della ruotine quotidiana, è il momento perfetto per concedersi una pausa rigenerante. Una fuga all’insegna della pace e del benessere può essere la soluzione per allontanarsi dallo stress quotidiano e il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento offre, all’interno della sua Boutique SPA “La Serra”, diversi trattamenti per rilassarsi e regalarsi un momento speciale. Ricavata in una splendida Serra di fine ‘800 e progettata secondo i principi del Feng Shui, La Serra permette di vivere un’esperienza di relax a cinque stelle nelle sue esclusive suites private. 361magazine.com - Anti occhiaie o illuminante. Ma anche detox o anti age. I trattamenti dell’esclusiva Boutique SPA “La Serra” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Ispa del Grand Hotel Excelsior Vittoria per un weekend rilassante Le giornate passate al mare e il sole caldo dell’estate sono ormai un lontano ricordo e, con l’arrivo dell’autunno e della frenesia della ruotine quotidiana, è il momento perfetto per concedersi una pausa rigenerante. Una fuga all’insegna della pace e del benessere può essere la soluzione per allontanarsi dallo stress quotidiano e il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento offre, all’interno della suaSPA “La”, diversiper rilassarsi e regalarsi un momento speciale. Ricavata in una splendidadi fine ‘800 e progettata secondo i principi del Feng Shui, Lapermette di vivere un’esperienza di relax a cinque stelle nelle sue esclusive suites private.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anti occhiaie o illuminante. Ma anche detox o anti age. I trattamenti dell’esclusiva Boutique SPA “La Serra” - Tra i trattamenti viso, Purity of the Alps è pensato per una pelle pulita delicatamente e liberata dalle impurità, una cura che deterge senza aggredire e lascia l’epidermide idratata e morbida; e ... (361magazine.com)

I migliori trattamenti anti-occhiaie da acquistare - Con una dose concentrata di caffeina e complesso EGCG, si assorbe rapidamente e riduce l'aspetto delle occhiaie scure. Idratano, levigano e rivitalizzano, donando uno sguardo più fresco in pochi ... (cosmopolitan.com)

5 correttori rosa virali sui social per un contorno occhi levigato e un make up perfetto - Per occhiaie, discromie, macchie, ma anche per attenuare ... nel colore cherry blossom il rosa anti occhiaie Il correttore colorato #FAUXFILTER corregge, uniforma e illumina la zona sotto gli ... (stylosophy.it)

Il miglior correttore coprente per nascondere perfettamente occhiaie, macchie e brufoli - Il correttore coprente di ultima generazione ha una resa naturale, pur mantenendo un alto livello di copertura ed è arricchito da attivi in grado di trattare acne e iperpigmentazione Anche se ... (vogue.it)