Acer Nitro "UltraSpeed", presentati i nuovi monitor con frequenze di aggiornamento fino a 600 Hz

(Di domenica 27 ottobre 2024)presenta una serie dismart e gaming, ampliando la propria gamma di display per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato. Condiche raggiungono i 600 Hz, igaming” si posizionano ai vertici del mercato, garantendo un’esperienza di gioco veloce e reattiva. Inoltre questipresentano rapidi tempi di rispostaa 0,1 ms e tecnologia AMD FreeSync Premium per un gioco fluido e senza tearing. Sia iche quelli smartoffrono una serie di funzionalità che migliorano l’esperienza utente, come la piattaforma WebOS integrata, il mirroring dello schermo e la connettività Wi-Fi e Bluetooth, rendendoli perfetti sia per il lavoro che per l’intrattenimento.