Accademia Carrara la direttrice firma le dimissioni | il Comune al lavoro per ricucire lo strappo

IL CASO. La decisione di Martina Bagnoli dopo mesi di tensioni sulla gestione del museo con il general manager. La tegola sul tavolo della sindaca e dell'assessore alla Cultura: «Cda impegnato nell'interesse dell'Accademia».

Bergamo. Il povero conte Giacomo Carrara non ha pace. La sua Pinacoteca non riesce ad individuare un vertice che garantisca serenità all’istituzione. Anche se tutti tacciono è ormai voce certa che la direttrice Martina Bagnoli, in carica da otto ... (Bergamonews.it)

BERGAMO. Il taglio del nastro giovedì 19 settembre. Da venerdì 20 settembre accesso libero a gratuito. (Ecodibergamo.it)

La lettera di dimissioni è già stata firmata; un atto formale – forse l’ultimo – che potrebbe sancire la fine del rapporto di collaborazione tra l’Accademia Carrara e la sua direttrice, Martina ... (ecodibergamo.it)

La direttrice sarebbe vicina a lasciare l'incarico alla Carrara. Gli screzi con Gianpietro Bonaldi e il vertice fallito con Elena Carnevali e Sergio Gandi ... (bergamo.corriere.it)

«Nel caso avessi osato fare affermazioni di questo genere su un giornale», ha messo nero su bianco Giovanni Valagussa, conservatore dell’Accademia Carrara dal 2001 al 2022 e direttore tra il 2 ... (bergamo.corriere.it)