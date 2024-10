Turbo-Marquez fa il terzo incomodo. Giro record: Pecco e Martin avvisati. Che sfida per la Sprint in Thailandia (Di sabato 26 ottobre 2024) Allungo di Martin o rimonta di Bagnaia? La prima risposta è attesa oggi, a metà mattinata (la Sprint Race della Thailandia scatta alle ore 10 in Italia), mentre la sentenza definitiva del terz’ultimo weekend della MotoGp arriverà domani mattina con la gara (il via, sempre orario italiano, alle 9). Sprint e gara del Gp di Thailandia (tutto in diretta su SkyMoto Gp e in streaming su Now), insomma, accenderanno un riflettore molto importante sul duello Martin-Bagnaia che vede il pilota Ducati Pramac in vantaggio di 20 punti sul numero uno del team Ducati factory. Tutto questo, però, proprio come è accaduto nelle libere e nelle prequalifiche del venerdì, rischia di essere ’filtrato’ dalla prestazione di Marquez, sempre più padrone della sua Desmo (quella del team Gresini) e protagonista di una sessione di prove da sballo, con tanto di Giro record della pista. Sport.quotidiano.net - Turbo-Marquez fa il terzo incomodo. Giro record: Pecco e Martin avvisati. Che sfida per la Sprint in Thailandia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Allungo dio rimonta di Bagnaia? La prima risposta è attesa oggi, a metà mattinata (laRace dellascatta alle ore 10 in Italia), mentre la sentenza definitiva del terz’ultimo weekend della MotoGp arriverà domani mattina con la gara (il via, sempre orario italiano, alle 9).e gara del Gp di(tutto in diretta su SkyMoto Gp e in streaming su Now), insomma, accenderanno un riflettore molto importante sul duello-Bagnaia che vede il pilota Ducati Pramac in vantaggio di 20 punti sul numero uno del team Ducati factory. Tutto questo, però, proprio come è accaduto nelle libere e nelle prequalifiche del venerdì, rischia di essere ’filtrato’ dalla prestazione di, sempre più padrone della sua Desmo (quella del team Gresini) e protagonista di una sessione di prove da sballo, con tanto didella pista.

