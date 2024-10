Trattativa sul futuro. La Cina e il caro energia. Tremano 40mila tute blu (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel cuore della siderurgia italiana per parlare di lavoro: contratto, salari, orari, formazione, sicurezza. In primo piano la Trattativa nazionale arrivata a un punto cruciale e che "deciderà il futuro anche dei 40mila metalmeccanici brianzoli", dice Ferdinando Uliano (al centro nella foto), segretario nazionale Fim-Cisl, alla Tenaris di Arcore. È tradizione per il sindacato che il numero uno della categoria faccia il punto delle trattative nelle aziende più importanti del settore e in Brianza ha scelto il colosso dei tubi per il petrolifero. Fianco a fianco agli operai in assemblea, a discutere della possibile rottura con Federmeccanica. Si è parlato anche dei problemi vissuti dal comparto ogni giorno a cominciare dalla concorrenza cinese che fa tremare i dipendenti e dalla bolletta energetica che "fa alzare i costi del 30-40%". Ilgiorno.it - Trattativa sul futuro. La Cina e il caro energia. Tremano 40mila tute blu Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel cuore della siderurgia italiana per parlare di lavoro: contratto, salari, orari, formazione, sicurezza. In primo piano lanazionale arrivata a un punto cruciale e che "deciderà ilanche deimetalmeccanici brianzoli", dice Ferdinando Uliano (al centro nella foto), segretario nazionale Fim-Cisl, alla Tenaris di Arcore. È tradizione per il sindacato che il numero uno della categoria faccia il punto delle trattative nelle aziende più importanti del settore e in Brianza ha scelto il colosso dei tubi per il petrolifero. Fianco a fianco agli operai in assemblea, a discutere della possibile rottura con Federmeccanica. Si è parlato anche dei problemi vissuti dal comparto ogni giorno a cominciare dalla concorrenza cinese che fa tremare i dipendenti e dalla bolletta energetica che "fa alzare i costi del 30-40%".

