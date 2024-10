The Return, Ralph Fiennes racconta il suo Odisseo (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla Festa del Cinema di Roma Uberto Pasolini presenta la sua versione personale dell’Odissea di Omero con Ralph Fiennes nei panni di Ulisse (o Odisseo) e un cast d’eccezione con protagonisti quali Juliette Binoche, Charlie Plummer, Marwan Kenzari con Claudio Santamaria e con Àngela Molina. Tra le opere giunte dalla letteratura greca, l’Odissea è, senz’altro, tra i poemi più celebri. Di questa storia, tra miti, leggende, dei, eroi e mostri esistono svariate versioni approdate al cinema e dai toni diversi. Uberto Pasolini, restituisce una sua personale e, a tratti, inedita versione del poema omerico, riportando alla luce anche la fragilità umana, le complessità dei ruoli in una famiglia e la storia di un eroe tanto umano quando leggendario. Velvetmag.it - The Return, Ralph Fiennes racconta il suo Odisseo Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla Festa del Cinema di Roma Uberto Pasolini presenta la sua versione personale dell’Odissea di Omero connei panni di Ulisse (o) e un cast d’eccezione con protagonisti quali Juliette Binoche, Charlie Plummer, Marwan Kenzari con Claudio Santamaria e con Àngela Molina. Tra le opere giunte dalla letteratura greca, l’Odissea è, senz’altro, tra i poemi più celebri. Di questa storia, tra miti, leggende, dei, eroi e mostri esistono svariate versioni approdate al cinema e dai toni diversi. Uberto Pasolini, restituisce una sua personale e, a tratti, inedita versione del poema omerico, riportando alla luce anche la fragilità umana, le complessità dei ruoli in una famiglia e la storia di un eroe tanto umano quando leggendario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ralph Fiennes conferma che Danny Boyle ha girato con un iPhone 28 anni dopo - Ralph Fiennes conferma che Danny Boyle ha girato con un iPhone 28 anni dopo Danny Boyle non ha mai avuto paura di sfuggire alle convenzioni cinematografiche. Il suo classico sull’apocalisse zombie, 28 giorni dopo, non solo ha rivoluzionato i morti ... (Cinefilos.it)

The Return – Il Ritorno : recensione del film di Uberto Pasolini con Ralph Fiennes #RoFF19 - The Return – Il Ritorno: recensione del film di Uberto Pasolini con Ralph Fiennes #RoFF19 Partendo dal materiale letterario ben noto, nello specifico gli ultimi dieci libri dell’Odissea, con The Return – Il Ritorno Uberto Pasolini racconta la sua ... (Cinefilos.it)

The Return - red carpet : Juliette Binoche - Ralph Fiennes e Claudio Santamaria a #RoFF19 - The Return, red carpet: Juliette Binoche, Ralph Fiennes e Claudio Santamaria a #RoFF19 In occasione della presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2024 di The Return – Il Ritorno, ecco le foto dal red carpet del film di Uberto Pasolini su cui ... (Cinefilos.it)

Festa del Cinema di Roma - red carpet in delirio per Ralph Fiennes e Juliette Binoche – Video - (Adnkronos) – Ralph Fiennes e Juliette Binoche infiammano il tappeto rosso della 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma. Il red carpet più affollato della festa del cinema è, infatti, al momento, sicuramente quello di ‘The Return’, il film ... (Dailyshowmagazine.com)