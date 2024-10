Donnapop.it - Raoul Bova e l’ex moglie Chiara Giordano di nuovo insieme: ecco le foto

(Di sabato 26 ottobre 2024)a Berlino: cosa succede? L’attore romano e la sua exhanno avuto una lunga storia, culminata nel matrimonio e nella nascita dei loro due figli, Alessandro e Francesco. Purtroppo il loro legame non ha retto e i due hanno deciso di prendere strade diverse; lui, come sappiamo, ha iniziato una relazione con la madre delle sue due figlie minori, Rocio Morales. Lei, invece, dopo anni in solitaria, ha ritrovato l’amore al fianco di Andrea Evangelista. Nonostante tutto, comunque, ex marito ed exhanno mantenuto un ottimo rapporto, soprattutto in virtù dei loro figli. Proprio di recente, infatti, i due sono stati vistia Berlino per la laurea del secondogenito.