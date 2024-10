"Quadro rubato e taroccato". Chiusa l’indagine su Sgarbi, ora rischia fino a dodici anni (Di sabato 26 ottobre 2024) Riciclaggio di beni culturali, contraffazione di opere d’arte e autoriciclaggio di beni culturali. Sono queste le accuse che la procura di Macerata ha formalizzato nei confronti del critico d’arte Vittorio Sgarbi, al quale è stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini. La vicenda è quella della tela seicentesca rubata nel 2013 da un castello e che poi sarebbe riapparsa nove anni dopo a Lucca nella mostra "I pittori della luce" curata da Sgarbi , come opera di sua proprietà, del tutto identica. Se condannato, Sgarbi rischierebbe per questo una condanna da 4 a 12 anni di carcere. Ilrestodelcarlino.it - "Quadro rubato e taroccato". Chiusa l’indagine su Sgarbi, ora rischia fino a dodici anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Riciclaggio di beni culturali, contraffazione di opere d’arte e autoriciclaggio di beni culturali. Sono queste le accuse che la procura di Macerata ha formalizzato nei confronti del critico d’arte Vittorio, al quale è stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini. La vicenda è quella della tela seicentesca rubata nel 2013 da un castello e che poi sarebbe riapparsa novedopo a Lucca nella mostra "I pittori della luce" curata da, come opera di sua proprietà, del tutto identica. Se condannato,rischierebbe per questo una condanna da 4 a 12di carcere.

