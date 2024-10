Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia. Bagnaia correrà per tornare padrone del proprio destino. Martin consapevole di poter giocare sui piazzamenti utili

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Click” è la parola onomatopeica per indicare lo scatto di un pulsante o di un interruttore. Uno “switch” in lingua inglese. È fragoroso il “click” udito oggi a Buriram, perché il termine “switch” può indicare anche un cambiamento. È esattamente quanto accaduto nel sabato thailandese relativamente al Mondiale di. Per la prima volta da inizio stagione, Francesconon è piùdel. Il terzo posto nell’odierna Sprint, alle spalle di Jorge, lo ha fatto scivolare a 22 punti dallo spagnolo. Pertanto, in linea puramente teorica, da domani l’iberico può incollarsi alla coda della Ducati dell’italiano, accontentarsi di piazzarsi sempre immediatamente alle sue spalle, e vincere comunque il titolo. Ovviamente non andrà in questo modo, ma il “click” è significativo.