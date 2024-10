Gianni Morandi sull’alluvione a Bologna: “Al Farneto ci si rimbocca le maniche” (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – È un breve reportage della giornata di oggi al Farneto, quello pubblicato da Gianni Morandi sui social. La frazione è la più colpita dall’alluvione in provincia di San Lazzaro. Ma “al Farneto, vicino casa mia – ricorda il cantante – ci si rimbocca le maniche”. C’è chi spala il fango, chi libera il garage da mobili ancora zuppi, chi accatasta i rifiuti e perfino chi riesce a trovare la forza di sorridere. Qualcuno, sulla macchina della protezione civile, con il fango ci ha disegnato un cuore e scritto: “Siete i nostri angeli”. Un breve ma commovente filmato dai toni freddi che in un’ora soltanto raccoglie oltre 250 messaggi di solidarietà. Il commento di Andrea, fratello della vittima Tra tutti, ce n’è uno che salta all’occhio e colpisce, come un pugno allo stomaco. Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi sull’alluvione a Bologna: “Al Farneto ci si rimbocca le maniche” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – È un breve reportage della giornata di oggi al, quello pubblicato dasui social. La frazione è la più colpita dall’alluvione in provincia di San Lazzaro. Ma “al, vicino casa mia – ricorda il cantante – ci sile”. C’è chi spala il fango, chi libera il garage da mobili ancora zuppi, chi accatasta i rifiuti e perfino chi riesce a trovare la forza di sorridere. Qualcuno, sulla macchina della protezione civile, con il fango ci ha disegnato un cuore e scritto: “Siete i nostri angeli”. Un breve ma commovente filmato dai toni freddi che in un’ora soltanto raccoglie oltre 250 messaggi di solidarietà. Il commento di Andrea, fratello della vittima Tra tutti, ce n’è uno che salta all’occhio e colpisce, come un pugno allo stomaco.

