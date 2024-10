Energia, perché Elettricità futura avvia l’iter per il cambio di presidente (Di sabato 26 ottobre 2024) Scossa nel settore elettrico italiano. Elettricità futura, l’associazione che riunisce le aziende del comparto, ha deciso di avviare la procedura per la sostituzione dell’attuale presidente, Agostino Re Rebaudengo. La svolta non arriva comunque come un fulmine a ciel sereno: da tempo covava tra gli associati il desiderio di un cambio di passo nell’azione di EF, percepita come non efficace e incisiva in un momento in cui l’Energia è tornata al centro del dibattito economico e politico e le tante sfide poste dalla transizione energetica si sono fatte pressanti. La voglia di cambiamento aveva portato, nelle scorse settimane, alla convocazione di un’assemblea straordinaria per il 14 ottobre. Da indiscrezioni l’80% degli associati era pronto a chiedere, in quell’occasione, il rinnovo del vertice con una votazione. Formiche.net - Energia, perché Elettricità futura avvia l’iter per il cambio di presidente Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Scossa nel settore elettrico italiano., l’associazione che riunisce le aziende del comparto, ha deciso dire la procedura per la sostituzione dell’attuale, Agostino Re Rebaudengo. La svolta non arriva comunque come un fulmine a ciel sereno: da tempo covava tra gli associati il desiderio di undi passo nell’azione di EF, percepita come non efficace e incisiva in un momento in cui l’è tornata al centro del dibattito economico e politico e le tante sfide poste dalla transizione energetica si sono fatte pressanti. La voglia di cambiamento aveva portato, nelle scorse settimane, alla convocazione di un’assemblea straordinaria per il 14 ottobre. Da indiscrezioni l’80% degli associati era pronto a chiedere, in quell’occasione, il rinnovo del vertice con una votazione.

