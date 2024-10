Bergamonews.it - Dieci anni senza Giuliana Bertacchi: incontro per ricordare l’amata insegnante

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bergamo. Una conversazione a più voci per interrogarsi sul lascito, sotto il profilo storico, culturale, dell’impegno politico e ideale di, intellettuale antifascista bergamasca, adalla sua scomparsa: sabato 26 ottobre, alle 15, alla Sala del Mutuo Soccorso di Bergamo (in via Zambonate, 33) l’ANPI Provinciale di Bergamo e la Sezione Bergamo Città organizzano unperuna figura fortemente impegnata, la cui vita spaziò dalla didattica, praticata e studiata, alla ricerca nella storia contemporanea.