Cina | entrate fiscali in calo del 22% nei primi tre trimestri del 2024

Pechino, 26 ott – (Xinhua) – Le entrate fiscali della Cina sono diminuite del 2,2% su base annua nei primi tre trimestri del 2024, come mostrato ieri dai dati del ministero delle Finanze. Durante i primi nove mesi dell'anno, il governo centrale ha raccolto 7.170 miliardi di yuan (circa 1.010 miliardi di dollari) in entrate fiscali, con un calo del 5,5% su base annua, mentre i governi locali hanno raccolto 9.130 miliardi di yuan, in aumento dello 0,6%, secondo il ministero. Le spese fiscali del Paese sono aumentate del 2% su base annua nel periodo gennaio-settembre. Le spese fiscali del governo centrale sono aumentate dell'8,4% su base annua, rispetto a un aumento dell'1% nelle spese dei governi locali, secondo i dati. (Xin) Agenzia Xinhua

