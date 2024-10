Quotidiano.net - Alluvioni e rischio specie aliene invasive nei fiumi: cosa sappiamo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 - Ma che impatto hanno lead esempio sugli ecosistemi fluviali? Possono favorire ad esempio l’arrivo di? Possono portare stravolgimenti nella fauna ittica? Simone D’Acunto, direttore del Cestha - Centro sperimentale per la tutela degli habitat, con sede nel vecchio mercato del pesce a Marina di Ravenna - è prudente. Prima di tutto fa una premessa. “La nostra attività si concentra sugli ambienti di transizione. Quelli cioè dove si incontrano due habitat, come le lagune costiere. La natura è perfetta, ha questi spazi in grado di sopportare i cambiamenti. Habitat che hanno già attraversato questi fenomeni”. AllarmeIl cambiamento climatico, spiega il direttore, “sta accelerando i fenomeni. L’alluvione, ed è bene precisarlo, è solo un aspetto.