X Factor 2024, primo live: eliminazione e spettacolo, i Dimensione Brama fuori

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Xha dato il via aicon una serata ricca di emozioni e una primache ha sorpreso il pubblico. I, parte della squadra di Paola Iezzi, sono stati i primi a lasciare la competizione. La band è stata la meno votata nella prima manche e ha perso il ballottaggio contro Pablo Murphy, anch’egli appartenente al team di Paola Iezzi, meno votato nella seconda manche. Gli artisti che passano il turno includono Les Votives, Lorenzo Salvetti e I Patagarri per il team di Achille Lauro, Danielle, Mimì e Puncake del team Manuel Agnelli, e dal team Jake La Furia: The Foolz, Francamente ed El Ma. Infine, per il team di Paola Iezzi, proseguono il cammino Lowrah e Pablo Murphy. Debutto esplosivo di Giorgia alla conduzione A dare il via alè stata una carica Giorgia, che ha debuttato alla conduzione con uno stile da vera rockstar.