Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 09:45 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Viabilità DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 09.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA RomaNINA. RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA Roma-FIUMICINO AUTO IN CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCOLazioNE RALLENTATA SULL’ALTA VELOCITÀ FIRENZE-Roma PER UN GUASTO A UN TRENO TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. RITARDI FINO A 40 MINUTI. SOSPESA INVECE LA LINEA Roma-NAPOLI VIA CASSINO TRA ACERRA E CASALNUOVO PER DANNEGGIAMENTI A UN PASSAGGIO A LIVELLO DA PARTE DI UN AUTOMEZZO AD ACERRA. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 09:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 09.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZANINA. RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA-FIUMICINO AUTO IN CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: CIRCONE RALLENTATA SULL’ALTA VELOCITÀ FIRENZE-PER UN GUASTO A UN TRENO TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. RITARDI FINO A 40 MINUTI. SOSPESA INVECE LA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO TRA ACERRA E CASALNUOVO PER DANNEGGIAMENTI A UN PASSAGGIO A LIVELLO DA PARTE DI UN AUTOMEZZO AD ACERRA.

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 09 : 15 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 09.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA ROMANINA. RALLENTAMENTI E CODE PER ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 08 : 45 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 08.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PORTA DI ROMA E TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 08 : 15 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO DISAGI COME SEMPRE IN INGRESSO A ROMA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO: RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 07 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO DISAGI COME SEMPRE IN INGRESSO A ROMA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO: RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS ... (Romadailynews.it)