Dailyshowmagazine.com - UmbriaLibri 2024: De Cataldo, Bianchini e Moresco Inaugurano il Festival Letterario a Perugia

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ospita l’edizionedi– Scritture d’autunno, iniziata venerdì con la partecipazione di rinomati autori italiani come Giancarlo De, Lucae Antonio. Il, che anima il centro di, ha accolto il pubblico presso location prestigiose come la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, la Ex Borsa Merci e la Loggia dei Lanari. Gli Incontri con DeTra i protagonisti della giornata inaugurale, Giancarlo Deha presentato Per questi motivi – Autobiografia criminale di un Paese (Edizioni Sem), raccontando il suo sguardo su casi giudiziari italiani e il lato oscuro della società. Lucaha discusso il suo nuovo giallo Il cuore è uno zingaro (Mondadori), nato dalla sua passione per il genere e ispirato a un’attenta analisi delle opere di Agatha Christie.