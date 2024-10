Sta entrando è lei La nuova concorrente del Grande Fratello direttamente dalla tv

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Da Temptation Island al. È ufficiale: un nuovoè pronto a varcare l’iconica porta rossa e a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del programma di Filippo Bisciglia. Una vera e propria bomba mediatica: Mediaset aveva già tentato un’operazione simile con Lino Giuliano, ma finì male, perché il barbiere partenopeo si era lasciato andare a un commento omofobo sui social che gli costò l’eliminazione proprio alla vigilia della prima puntata. Questa volta, invece, sembra essere la volta buona. E non è l’unica novità che potrebbe arrivare. Si potrebbe infatti ripetere lo stesso copione dello scorso anno, quando, all’ingresso di Mirko Brunetti, anche lui ex partecipante di Temptation Island, seguì quello della sua ex fidanzata Perla Vatiero e della tentatrice Greta Rossetti.