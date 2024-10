Thesocialpost.it - Sport italiano sotto shock, la pallavolista morta a 33 anni dopo un malore sotto la doccia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Solo un mese fa aveva pubblicato un post su Facebook per celebrare l’imminente inizio della stagione con la maglia dell’Astra Volley di Taviano, squadra militante nella Serie C di volley. “Siamo pronte”, aveva scritto, esprimendo entusiasmo e determinazione. Purtroppo, la giovane promessa della pallavolo, , Valentina Sergi, 33, si è spenta improvvisamente, lasciando sgomenta l’intera comunità di Torre San Giov, una marina di Ugento nel basso Salento, dove viveva. Leggi anche: “È stupidamente progettato per colpire”, le parolesu Sinner Il tragico ritrovamento Il corpo di Valentina Sergi è stato trovato senza vita nel suo appartamento: è probabile che sia stata colpita da unimprovviso mentre si trovavala