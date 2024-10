Oasport.it - Sci alpino, è ufficiale: Marcel Hirscher sarà in gara a Soelden!

(Di venerdì 25 ottobre 2024) E’ finalmente arrivata l’ufficialità:indomenica nello slalom gigante di, in Austria. La wild card messa a disposizione dalla FIS per gli ex campioni verrà utilizzata dal 35enne, che però rappresenterà i Paesi Bassi, Nazione della madre. Gareggiando sotto la bandiera dell’Austria, invece,in carriera aveva vinto 8 Coppe del Mondo consecutive prima del ritiro, avvenuto ormai 2500 giorni fa. Domenica, intanto, avrà l’occasione di partire subito dopo i primi 30 della startlist. La stessa wild card utilizzata daadoperata dalla statunitense Lindsey Vonn per tornare ina dicembre. Tornando ad Hischer, l’annunciodella sua presenza indomenica è arrivato dalla squadra costruita attorno alla marca di sci che l’atleta produce ormai da diversi anni. Lucas Braathen lancia il guanto di sfida: “Sono tornato per vincere”