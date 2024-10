Putin “elogia” l’Occidente: “Sulla guerra ora ha un atteggiamento più realistico. C’erano proposte di pace, ma Kiev ha cambiato idea” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ieri dicevano che alla Russia doveva essere inflitta una sconfitta strategica, ma oggi la retorica è cambiata. Lo vediamo, e devono essere elogiati per questo, per il fatto che cominciano a pensare e a valutare la situazione in modo realistico”. In un’intervista alla televisione di Stato, Vladimir Putin cambia tono nei confronti dell’Occidente ed esalta il cambio di visione, a suo dire, dei Paesi schierati a fianco dell’Ucraina. Una dichiarazione che il presidente russo non ha ulteriormente approfondito, senza chiarire o meno se si trattasse di una provocazione. Certo è che, per il capo del Cremlino, il negoziato passa dal riconoscimento del controllo russo dei territori conquistati, come ha ripetuto ieri nel corso del vertice Brics rispondendo al segretario generale dell’Onu Guterres. Ilfattoquotidiano.it - Putin “elogia” l’Occidente: “Sulla guerra ora ha un atteggiamento più realistico. C’erano proposte di pace, ma Kiev ha cambiato idea” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ieri dicevano che alla Russia doveva essere inflitta una sconfitta strategica, ma oggi la retorica è cambiata. Lo vediamo, e devono essereti per questo, per il fatto che cominciano a pensare e a valutare la situazione in modo”. In un’intervista alla televisione di Stato, Vladimircambia tono nei confronti deled esalta il cambio di visione, a suo dire, dei Paesi schierati a fianco dell’Ucraina. Una dichiarazione che il presidente russo non ha ulteriormente approfondito, senza chiarire o meno se si trattasse di una provocazione. Certo è che, per il capo del Cremlino, il negoziato passa dal riconoscimento del controllo russo dei territori conquistati, come ha ripetuto ieri nel corso del vertice Brics rispondendo al segretario generale dell’Onu Guterres.

