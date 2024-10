Prospettiva Salute, il presidente Giupponi: “Opportunità di mostrare l’esperienza di Bergamo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Prospettiva Salute è una grande Opportunità per gli operatori bergamaschi di mostrare l’esperienza di Bergamo al di fuori del territorio”. Queste sono le parole di Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo, durante l’ultima giornata di convegni dell’innovativo progetto “Prospettiva Salute”. L’argomento principale del convegno di questa mattina, venerdì 25 ottobre, riguardava la riabilitazione, confrontandosi soprattutto sulle innovazioni tecnologiche e non potranno essere utilizzate un domani. “L’obiettivo di un evento come Prospettiva Salute – prosegue Giupponi – Non è solo discutere, ma ragionare su obiettivi concreti, temi che possono far partire progetti sperimentali”. Nel corso della prossima settimana verrà esaminato tutto ciò che è emerso durante i convegni e verranno individuati i progetti su cui poi focalizzarsi. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “è una grandeper gli operatori bergamaschi didial di fuori del territorio”. Queste sono le parole di Massimo, direttore generale di Ats, durante l’ultima giornata di convegni dell’innovativo progetto “”. L’argomento principale del convegno di questa mattina, venerdì 25 ottobre, riguardava la riabilitazione, confrontandosi soprattutto sulle innovazioni tecnologiche e non potranno essere utilizzate un domani. “L’obiettivo di un evento come– prosegue– Non è solo discutere, ma ragionare su obiettivi concreti, temi che possono far partire progetti sperimentali”. Nel corso della prossima settimana verrà esaminato tutto ciò che è emerso durante i convegni e verranno individuati i progetti su cui poi focalizzarsi.

