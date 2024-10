LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: in serata le prove libere. Ferrari per confermarsi (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Dopo l’emozionate weekend statunitense il circus torna subito protagonista all’autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio di Città del Messico. La Ferrari riparte dallo straordinario uno-due di Austin in cui Charles Leclerc ha trionfato davanti a Carlos Sainz ed a Max Verstappen. In Messico la scuderia di Maranello cerca subito delle conferme per continuare a sognare nel Mondiale costruttori. A 5 gare dal termine della stagione la McLaren guida questa classifica con 544, 40 in più della Red Bull e 48 di vantaggio sulla Ferrari. Il Mondiale piloti invece vede in testa Max Verstappen con 57 punti di margine su Lando Norris e 79 su Leclerc. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: in serata le prove libere. Ferrari per confermarsi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del Gran Premio del, ventesimo appuntamento del Mondialedi Formula 1. Dopo l’emozionate weekend statunitense il circus torna subito protagonista all’autodromo Hermanos Rodriguez per il Gran Premio di Città del. Lariparte dallo straordinario uno-due di Austin in cui Charles Leclerc ha trionfato davanti a Carlos Sainz ed a Max Verstappen. Inla scuderia di Maranello cerca subito delle conferme per continuare a sognare nel Mondiale costruttori. A 5 gare dal termine della stagione la McLaren guida questa classifica con 544, 40 in più della Red Bull e 48 di vantaggio sulla. Il Mondiale piloti invece vede in testa Max Verstappen con 57 punti di margine su Lando Norris e 79 su Leclerc.

