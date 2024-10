In Liguria la sfida alle destre: senza Renzi il campo è giusto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Elly Schlein prende posto accanto a Giuseppe Conte. Al Teatro Politeama a Genova per il comizio di chiusura della campagna elettorale per Andrea Orlando, il centrosinistra si compatta e dà prova che stare assieme si può. senza Matteo Renzi. La sala che contiene 1200 persone è stracolma, molti i cittadini rimasti fuori dal teatro. Con i leader del Pd e del M5S ci sono gli altri componenti della coalizione, a partire da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per alleanza Verdi-Sinistra. Per Azione Carlo Calenda è collegato in streaming. senza Renzi il campo è giusto: Conte e Schlein insieme per Orlando Prima ancora dell’inizio del comizio Conte dichiara, a proposito della sua presenza accanto a Schlein, quanto segue: “Saremo sul palco insieme perché qui c’è un progetto serio su obiettivi specifici e programmi comuni, che siano marchiati positivamente dall’etica pubblica. Lanotiziagiornale.it - In Liguria la sfida alle destre: senza Renzi il campo è giusto Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Elly Schlein prende posto accanto a Giuseppe Conte. Al Teatro Politeama a Genova per il comizio di chiusura della campagna elettorale per Andrea Orlando, il centrosinistra si compatta e dà prova che stare assieme si può.Matteo. La sala che contiene 1200 persone è stracolma, molti i cittadini rimasti fuori dal teatro. Con i leader del Pd e del M5S ci sono gli altri componenti della coalizione, a partire da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni peranza Verdi-Sinistra. Per Azione Carlo Calenda è collegato in streaming.il: Conte e Schlein insieme per Orlando Prima ancora dell’inizio del comizio Conte dichiara, a proposito della sua preaccanto a Schlein, quanto segue: “Saremo sul palco insieme perché qui c’è un progetto serio su obiettivi specifici e programmi comuni, che siano marchiati positivamente dall’etica pubblica.

