Il tradimento di Totti a Noemi non è un fulmine al ciel sereno: la coppia era già in crisi, ecco il retroscena (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quello di Francesco Totti nei confronti di Noemi Bocchi è stato un tradimento oppure no? Dopo i primi rumors, arriva un'altra verità: la coppia era in crisi da tempo? Il Pupone e la flower designer di Roma Nord fanno coppia da quasi tre anni; lei è risultata la pietra dello scandalo nel matrimonio fra l'ex Capitano della Roma e Ilary Blasi. Ma non è finita qui: stando a quanto riportano gli esperti di cronaca rosa, fra cui figura ovviamente Fabrizio Corona, Totti sarebbe sempre stato incline al tradimento. Si è parlato tanto dell'incontro bollente con Flavia Vento avvenuto solo pochi mesi prima del matrimonio con la nota conduttrice romana, mentre era incinta. Ancora, poi, Corona ha sempre raccolto prove dei continui tradimenti di Totti nei confronti dell'ex moglie. Adesso, vittima di queste circostanze, è Noemi Bocchi, la nuova compagna.

