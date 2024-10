Il ritorno di Gucci a Firenze. Si presenta la Cruise 2026 tra heritage, stile ed emozioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una decisione importante, autorevole, a sorpresa, ancora di più se si considera che questo per la moda internazionale è un momento delicato. Gucci torna a casa, a Firenze, la città dove nel 1921 tutto è cominciato e lo fa con la collezione Gucci Cruise 2026 il 15 maggio 2025. La scelta del direttore creativo Sabato De Sarno è felice, certamente condivisa dai vertici del Gruppo Kering a cui Gucci appartiene e in specie da Stefano Cantino, nuovo Amministratore Delegato del brand da gennaio 2025. Ancora top secret sulla location dello show ma non sarà difficile pensare a un luogo storico e bellissimo e comunque questa notizia verrà svelata nei prossimi mesi. Quotidiano.net - Il ritorno di Gucci a Firenze. Si presenta la Cruise 2026 tra heritage, stile ed emozioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una decisione importante, autorevole, a sorpresa, ancora di più se si considera che questo per la moda internazionale è un momento delicato.torna a casa, a, la città dove nel 1921 tutto è cominciato e lo fa con la collezioneil 15 maggio 2025. La scelta del direttore creativo Sabato De Sarno è felice, certamente condivisa dai vertici del Gruppo Kering a cuiappartiene e in specie da Stefano Cantino, nuovo Amministratore Delegato del brand da gennaio 2025. Ancora top secret sulla location dello show ma non sarà difficile pensare a un luogo storico e bellissimo e comunque questa notizia verrà svelata nei prossimi mesi.

