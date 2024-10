Elezioni USA, chi sono i Grandi Elettori e perché sono loro a eleggere ufficialmente il presidente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il prossimo 5 novembre si vota per le Elezioni presidenziali Usa 2024: i candidati in corsa sono la democratica Kamala Harris, attuale vice presidente, e il repubblicano Donald Trump. Per stabilire il vincitore bisogna tenere in considerazione i 538 Grandi Elettori, i delegati si ogni Stato che compongono il collegio elettorale. Vediamo come funziona. Fanpage.it - Elezioni USA, chi sono i Grandi Elettori e perché sono loro a eleggere ufficialmente il presidente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il prossimo 5 novembre si vota per lepresidenziali Usa 2024: i candidati in corsala democratica Kamala Harris, attuale vice, e il repubblicano Donald Trump. Per stabilire il vincitore bisogna tenere in considerazione i 538, i delegati si ogni Stato che compongono il collegio elettorale. Vediamo come funziona.

