"Crescono tempi di detenzione e manutenzioni straordinarie ma calano i rimpatri" (Di venerdì 25 ottobre 2024) BRINDISI - "Crescono i tempi di detenzione e le manutenzioni straordinarie ma calano i rimpatri". Questa è la sintesi fornita dall'organizzazione non governativa Actionaid in base al proprio report stilato sui Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) pugliesi di Brindisi e Bari. Da quanto si Brindisireport.it - "Crescono tempi di detenzione e manutenzioni straordinarie ma calano i rimpatri" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) BRINDISI - "die lema". Questa è la sintesi fornita dall'organizzazione non governativa Actionaid in base al proprio report stilato sui Centri di permanenza per i(Cpr) pugliesi di Brindisi e Bari. Da quanto si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Bari e Brindisi i CPR si rivelano inefficaci e ingovernabili: un modello insostenibile e inumano - Negli ultimi anni, l’Italia ha assistito a un aumento dei tempi di detenzione e dei costi di manutenzione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), a fronte di un calo nei rimpatri. Dal 2014 al ... (giornaledipuglia.com)

"Crescono tempi di detenzione e manutenzioni straordinarie ma calano i rimpatri" - Il report di Actionaid prende come riferimento anche la struttura di Restinco, dove i tempi di detenzione sono molto più lunghi della media ... (brindisireport.it)

"Criminali, pericolosi". Ma per i giudici quei clandestini devono stare in libertà - Ascolta ora Ha partecipato qualche giorno fa all'accoltellamento di un marocchino, ma per il resto si è comportato bene. Non solo: è seguito dalla Caritas. Dunque, per il giudice di pace non c'è motiv ... (ilgiornale.it)

Nasconde in casa quasi un etto di cocaina, 22enne in manette a San Benedetto - Il giovane, di origini albanesi e residente in Liguria, sebbene stanziatosi da tempo nel Piceno, stava percorrendo in bici via del Mare quando è stato notato da una pattuglia. Alla vista delle forze ... (ascolinotizie.it)