Ilrestodelcarlino.it - Come orientarsi nel labirinto digitale. Alla Memo al via i corsi con gli addetti ai lavori

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Al viail progetto "Bussola", finanziato dRegione Marche: 15per approfondire piccole-grandi problematiche legate ad internet e ai suoi servizi, dPec alle ‘fake news’, dallo Spid all’intelligenza artificiale. Il ciclo deiparte oggi pomeriggio con una lezione sull’uso dello smartphone e si conclude venerdì 21 febbraio con "Storytellingcreare contenuti multimediali per il". L’orario è dalle 16 alle 18, isono tenuti dal facilitatoreFederico Alfonsi. Tutti i: "I segreti dello smartphone:utilizzarlo al meglio" (25/10/2024); "C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica" ( 08/11/2024); "Spid e Cie, le nuove identità digitali" ( 15/11/2024); "Navigare in rete in totale sicurezza" ( 22/11/2024); "Sicurezza informatica.