Champions 2024/2025: Real Madrid e City le favorite, Aston Villa e Liverpool al top (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Champions League è entrata nel vivo e quest'anno il format nuovo promette fuochi e fiamme in campo, perché per agguantare gli ottavi di finale i club dovranno terminare le prime 8 gare nella top 8 della classifica a girone unico, dalla nona alla ventiquattresima posizione le squadre dovranno affrontarsi ai playoff. Nel quadro generale delle scommesse di Champions il Real Madrid e il Manchester City restano le favorite, forti dei loro risultati buoni, mentre nella prima fase di questa stagione, spiccano Aston Villa e Liverpool con 3 vittorie su 3 nei primi 270 minuti di gioco. Per le italiane c'è solo l'Inter a restare saldo nella top 8, Juventus e Atalanta navigano nella zona playoff e il Milan traballa. Male il Bologna che ha dovuto affrontare sia Aston Villa che Liverpool.

