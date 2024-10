Biennale Venezia, nuovo "strano" discorso del ministro Giuli: "Le riviste vanno annusate, dietro c'è liquido amniotico creativo" - VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ministro Giuli torna a stupire e questa volta lo fa nel discorso alla Biennale di Venezia parlando dell'acqua Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha tenuto un discorso durante la presentazione della rivista della Biennale di Venezia, "rinata" a 53 anni dalla sua ultima pubblicazione Ilgiornaleditalia.it - Biennale Venezia, nuovo "strano" discorso del ministro Giuli: "Le riviste vanno annusate, dietro c'è liquido amniotico creativo" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Iltorna a stupire e questa volta lo fa nelalladiparlando dell'acqua Ildella Cultura Alessandroha tenuto undurante la presentazione della rivista delladi, "rinata" a 53 anni dalla sua ultima pubblicazione

Liquido amniotico - aborigeni e aberrigeni - figli del terremoto : il discorso di Giuli alla Biennale di Venezia - La storica rivista edita dalla Biennale di Venezia è rinata a 53 anni dalla sua ultima pubblicazione. Il numero 1/24, intitolato “Diluvi prossimi venturi / The Coming Floods”, è stato presentato oggi 24 ottobre: all’evento ha partecipato anche il ... (Lettera43.it)

“Tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico” : il nuovo originale discorso del ministro Giuli alla Biennale di Venezia - La creatività, il corpo umano, l’acqua e il liquido amniotico. Le parole chiave del nuovo intervento del ministro della Cultura Alessandro Giuli sono già fonti per meme e battute sul web. E chissà che non diventino anche materiale per i prossimi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Buttafuoco riporta in vita dopo 53 anni la rivista della “Biennale di Venezia” : “L’importanza del senso stesso della carta” - Rinasce la storica rivista edita dalla Biennale di Venezia, dopo 53 anni dalla sua ultima pubblicazione, per volontà del presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il numero 1/24 di “La Biennale di Venezia” ha un titolo intrigante,con il tema principale ... (Secoloditalia.it)

Guendalina Salimei curatrice del Padiglione Italia : il progetto alla Biennale di Venezia sul mare e l’architettura - Facebook WhatsApp Twitter L’assegnazione del ruolo di curatrice del Padiglione Italia alla 19. Mostra Internazionale di Architettura-La Biennale di Venezia segna un importante passo per l’architettura contemporanea. Il Ministro della Cultura, ... (Gaeta.it)