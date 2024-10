Ilrestodelcarlino.it - Anconambiente. Una storia lunga cinquant’anni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Da Asmiu ad, il racconto di mezzo secolo didell’azienda municipalizzata e oggi partecipata di alcuni comuni del territorio. La giornata celebrativa è fissata per domani (ore 9,30) all’interno dell’auditorium ‘Orfeo Tamburi’ alla Mole Vanvitelliana. Istituzioni, stakeholder e università dialogheranno su passato, presente e futuro della gestione del servizio di igiene urbana e di come questo sta cambiando il modo in cui le città affrontano la pulizia e la gestione dei rifiuti. "Sono lieto che la città di Ancona ospiti il cinquantennale dell’azienda che, nata nel 1973, sotto il nome di Asmiu, negli anni ha saputo rinnovarsi, affrontando in mezzo secolo sfide e complessità sempre diverse afferma il sindaco di Ancona Daniele Silvetti.